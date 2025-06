La Lazio spinge ancora su Parisi: e il CorSport torna su uno scambio sfumato a gennaio

Ancora Lazio, ancora Fabiano Parisi. Anche nell'edizione odierna il Corriere dello Sport continua a fare il nome dell'attuale terzino della Fiorentina come rinforzo per i biancocelesti. Che sulla sinistra hanno una situazione particolare. Scrive il Corriere: non è da escludere che arrivino altre offerte per Nuno Tavares, riscattato dalla Lazio in anticipo per valutare eventuali proposte. Lotito ha detto no agli arabi, chiede 50 milioni per il portoghese, valutazione che poteva avere senso a novembre, quando azionava il turbo e sfornava assist da fantagiocatore.

Se rimarrà, e supererà l’esame Sarri, andranno valutati gli scenari che riguarderanno Luca Pellegrini. Aveva rotto con Baroni, era arrivato ai tempi di Sarri. Lo tenne fuori, per apprendistato, più di un mese dopo l’acquisto nel mercato invernale 2023. Chiese l’acquisto l’estate dopo. Ma non è che lo facesse giocare. A gennaio s’era ipotizzato uno scambio con la Fiorentina: Parisi alla Lazio, l’ex Juve in viola. Parisi è tornato in orbita biancoceleste, anche il suo è un nome che ritorna spesso. Sarri spingeva per lui all’inizio della prima avventura laziale.