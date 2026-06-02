Il Corriere dello Sport scioglie le riserve: "Fiorentina-Grosso, tutto fatto"

Il Corriere dello Sport scioglie le riserve: "Fiorentina-Grosso, tutto fatto"
Oggi alle 08:00Primo Piano
di Redazione FV

Lo si legge nella prima pagina del Corriere dello Sport (edizione Firenze): "Fiorentina, per Grosso è tutto fatto". Il quotidiano sportivo nazionale non ha dubbi: sarà lui, Fabio Grosso, il prossimo tecnico dei viola. Per lui pronto un biennale da 1,2 milioni di euro netti a stagione. Questa la prima pagina di oggi, martedì 2 giugno 2026.