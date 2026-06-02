Il Corriere dello Sport scioglie le riserve: "Fiorentina-Grosso, tutto fatto"
Lo si legge nella prima pagina del Corriere dello Sport (edizione Firenze): "Fiorentina, per Grosso è tutto fatto". Il quotidiano sportivo nazionale non ha dubbi: sarà lui, Fabio Grosso, il prossimo tecnico dei viola. Per lui pronto un biennale da 1,2 milioni di euro netti a stagione. Questa la prima pagina di oggi, martedì 2 giugno 2026.
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Primo Piano
Grosso-Paratici, incontro per il mercato con i big in partenza e l’incognita Kean. Tifo viola in attesa: i moderati sembrano più critici degli ultrà. Via Gud e Dodo, Solomon conferma difficile. E ora occhio ai centralidi Angelo Giorgetti
Le più lette
2 Grosso-Paratici, incontro per il mercato con i big in partenza e l’incognita Kean. Tifo viola in attesa: i moderati sembrano più critici degli ultrà. Via Gud e Dodo, Solomon conferma difficile. E ora occhio ai centrali
Copertina
Mario TeneraniFumata bianca per Grosso, manca poco. Viery piace, ma servono 20 milioni. Dodo vuole la Roma, Gosens e Comuzzo invece vogliono restare
Tommaso LoretoScade la clausola di conferma per Vanoli, ma su Grosso qualsiasi giudizio è prematuro. Conterà la sintonia col ds Paratici, un valore aggiunto che la Fiorentina non ha mai sfruttato
Pietro LazzeriniDalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibile
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