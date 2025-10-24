La Fiorentina si impone a Vienna, il Corriere dello Sport: "La prima Viola bella"

Tre a zero a Vienna, quarta vittoria di fila in Conference, che non è la Serie A, ma che la Fiorentina ha messo al centro dei suoi desideri, si legge nel pezzo di Alberto Polverosi per il Corriere dello Sport. Se la Fiorentina è davvero guarita, se ha superato lo sbandamento delle prime settimane lo diranno solo il Bologna e l’Inter, le prossime avversarie del campionato. Per ora si può accontentare di questo passo in avanti, con una bella vittoria e alcuni spunti interessanti.

Pioli ne aveva cambiati sette rispetto alla sconfitta di Milano, puntando in modo deciso sul gruppo italiano, con otto rappresentanti sparsi in tutti i reparti. Il pensiero era già al Bologna, perché quella è la partita che la Fiorentina non può perdere in nessun modo. Dzeko era la chiave del gioco viola con le sue mille sponde, quasi tutte ben fatte. Palla indietro e scatto in avanti, è andata così anche quando ha firmato il 2-0 in mezza girata dopo un cross di Fortini.