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La Fiorentina Primavera vince lo Scudetto! 2-1 al Parma, festa al Viola Park
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Grande festa al Viola Park per un trofeo che mancava dal 1983.
La Fiorentina Primavera non sbaglia e nonostante la sofferenza finale batte il Parma 2-1 vincendo così lo Scudetto. Un trofeo che a Firenze mancava dal 1983 vinto dai ragazzi di mister Galloppa dopo una partita complicata, sbloccata solo a poco più di un quarto d'ora dalla fine da un rigore procurato da Mazzeo e realizzato da Braschi.
La rete di Kouadio di testa sembrava aver messo al sicuro la partita, un gol di Mikolajewski però fa tremare i viola che resistono e riescono a vincere. Grande gioia al Viola Park per gli oltre 2mila presenti e per i giovani viola che si sono laureati campioni dopo aver fallito la missione solo un anno fa perdendo proprio in finale contro l'Inter.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it, oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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