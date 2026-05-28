FirenzeViola La Fiorentina Primavera vince lo Scudetto! 2-1 al Parma, festa al Viola Park

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Grande festa al Viola Park per un trofeo che mancava dal 1983.

La Fiorentina Primavera non sbaglia e nonostante la sofferenza finale batte il Parma 2-1 vincendo così lo Scudetto. Un trofeo che a Firenze mancava dal 1983 vinto dai ragazzi di mister Galloppa dopo una partita complicata, sbloccata solo a poco più di un quarto d'ora dalla fine da un rigore procurato da Mazzeo e realizzato da Braschi.

La rete di Kouadio di testa sembrava aver messo al sicuro la partita, un gol di Mikolajewski però fa tremare i viola che resistono e riescono a vincere. Grande gioia al Viola Park per gli oltre 2mila presenti e per i giovani viola che si sono laureati campioni dopo aver fallito la missione solo un anno fa perdendo proprio in finale contro l'Inter.