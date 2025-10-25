La Fiorentina di Pioli non è riconoscibile. la Repubblica: "Né carne né pesce"

"La Fiorentina in questo momento non è né carne né pesce". Si racchiude in questa frase il pensiero de la Repubblica (ed. Firenze) espresso stamani sul giornale, con un fondo a firma di Stefano Cappellini, in cui ci si concentra sul fatto che la squadra di Pioli non abbia ancora una sua identità. Scrive il quotidiano: "Non è un gruppo votato al dominio del match, che punta a prendere in mano le partite: proprio non ci riesce, anche quando dà l’impressione di volerci provare.

Ma non sa nemmeno aspettare e colpire con l’arte del contropiede, una pratica nobilissima della quale non ci sarebbe da vergognarsi anche se anni di sacchismo prima e di guardiolismo poi l’hanno trasformata in uno stigma peggio che il borseggio o lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’olfatto viola, per ora, non è molto sviluppato. [...] L’identità non passa tanto dal numero di punte schierate quanto dall’attitudine a interpretare uno schema. Serve darsi un identikit credibile prima possibile, anche per capire già con il Bologna se Vienna è stato un raggio di sole o un abbaglio", chiosa il quotidiano locale sulla Fiorentina.