Social La denuncia di Gudmundsson: "Mi hanno svaligiato la casa e rubato importanti effetti personali"

vedi letture

La partita al Franchi e poi il ritiro, una ghiotta occasione per i ladri che evidentemente lo avevano messo nel mirino per svaligiare la casa di Albert Gudmundsson che oggi dopo l'allenamento ha avuto la brutta sorpresa rientrando nella villa sulle colline di Firenze. E' lo stesso giocatore a denunciare l'accaduto con l'invito a chiunque abbia informazioni sui responsabili contattare lui o la polizia. "Verrà offerta una ricompensa per le informazioni che porteranno alo recupero degli oggetti rubati" promette il giocatore viola.

L'islandese lamenta infatti il furto di "diversi oggetti di valore, tra cui importanti effetti personali". Purtroppo non è il primo giocatore viola al quale accade (dal più lontano Olivera a Ribery fino a Ikoné e Barak).