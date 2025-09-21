Dagli inviati

La Curva Fiesole rende omaggio a Franco Ligas: "Onore a te, uomo e amico di Firenze"

Oggi alle 19:24Primo Piano
di Ludovico Mauro

Fiorentina-Como è anche la prima gara giocata dai viola dopo la scomparsa di Franco Ligas, storico giornalista sportivo (andatosene pochi giorni fa proprio nel capoluogo toscano, all'età di 79 anni) che per anni ha seguito da vicino anche la squadra viola, oltre ad essersi dedicato intensamente al calcio in generale ma anche alla boxe e all'ippica per diverse testate televisive e non solo.

Oggi, poco dopo l'inizio del secondo tempo al Franchi, sugli spalti della Curva Ferrovia - dove si erige da un anno la Curva Fiesole - è apparso uno striscione con scritto: "Onore a te Franco Ligas, grande uomo e amico di Firenze", firmato proprio dal cuore del tifo viola.