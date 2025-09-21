Pioli a Sky: "Fischi giusti. Primo gol? Era fallo nostro su Fortini"

vedi letture

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita di Fiorentina-Como 1-2. Queste le sue parole: "Nella ripresa non siamo riusciti a gestire la palla, abbiamo sempre superato il centrocampo. Siamo sempre stati costretti in fase difensiva e siamo andati in difficoltà. Non abbiamo sfruttato le occasioni per gestire la palla e alzare il baricentro ed è un problema. L'approccio nel primo tempo era stato giusto, peccato. Dobbiamo fare di più, abbiamo concesso troppo campo".

2 punti in 4 partite. È preoccupato?

"Sono molto amareggiato e triste perché la squadra sta lavorando bene in settimana e non riusciamo ad esprimerci poi in partita. I tifosi ci hanno giustamente fischiato. Siamo all'inizio ma bisogna dare di più. Sicuramente è una giornata triste ma dobbiamo pensare a fare meglio perché abbiamo il potenziale per fare meglio".

Per mantenere l'aggressività della prima mezz'ora cosa ci vuole?

"Quando hai la palla devi recuperare le energie e spostare il baricentro in avanti. Se ti prendono uomo uomo alto, come con il Napoli, allora ci sta superare il centrocampo. Oggi il Como però non ci ha pressato alto e potevamo fare meglio. Davanti abbiamo vinto pochi duelli sui palloni sporchi. Nei primi 30 minuti ho visto la squadra che vorrei vedere sempre nei 90 minuti. Permettetemi di dire però che il fallo da cui è nata la punizione del primo gol non ci sta. Era fallo nostro su Fortini. L'arbitro prima fischia quello, poi viene fischiato il fallo di Piccoli. Abbiamo perso per responsabilità nostra ma su questa situazione c'è un errore".