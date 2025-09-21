Pioli a Dazn: "Abbiamo deluso i tifosi. Lamptey? Non dovrebbe essere grave"

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Como 1-2. Queste le sue parole: "Nei primi 35 minuti abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Abbiamo creato e difeso bene. Poi però nella ripresa non abbiamo gestito bene il pallone. Il loro pareggio ci ha tolto sicurezze e non va bene per una squadra che vuole fare un campionato di livello. Chiaro che non è l'inizio che volevamo. Abbiamo deluso i tifosi".

Oggi i tifosi hanno iniziato a contestarvi. Ha un messaggio per loro?

“Ci hanno fischiato e dobbiamo accettarlo. Volevamo un risultato diverso ma non siamo riusciti a darglielo. Dobbiamo migliorare in alcuni momenti della gara ma questo è compito mio e devo trovare il modo giusto per cambiare le cose”.

Anche oggi avete preso gol su palla inattiva

"Anche la difesa su corner e punizioni non va sicuramente bene, dobbiamo migliorare. Oggi le posizioni erano giuste, facciamo il castello su queste situazioni, però abbiamo saltato in inferiorità sul secondo palo. A Cagliari invece abbiamo interpretato male facendo la linea. Dobbiamo lavorare meglio anche su questi aspetti. Mi aspetta un lavoro in profondità".

Sensazioni su Lamptey?

"Il dottore ha detto che non dovrebbe essere niente di grave. Però lui ha sentito qualcosa al ginocchio e non se la sentiva di continuare. Però le prove fatte dal dottore hanno dato esito negativo".