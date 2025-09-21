Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina 16° con appena 2 punti in 4 gare
Al Franchi la Fiorentina perde 2-1 contro il Como. I lariani rimontano i viola nella ripresa grazie alle reti di Kempf e Addai portandosi così a quota 7 punti. Se per i lombardi è un grande avvio di stagione, è un incubo invece la classifica della Fiorentina che dopo 4 giornate si trova in sedicesima posizione, insieme a Genoa e Parma, con 2 punti. Di seguito la classifica completa di Serie A in attesa di Inter-Sassuolo e Napoli-Pisa:
Juventus 10 punti (4 partite giocate)
Napoli 9 (3)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Atalanta 8 (4)
Cremonese 8 (4)
Como 7 (4)
Cagliari 7 (4)
Udinese 7 (4)
Bologna 6 (4)
Torino 4 (4)
Inter 3 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Fiorentina 2 (4)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (3)
Lecce 1 (4)
