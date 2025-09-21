Dagli inviati
Fiorentina-Como 1-2, doccia freddissima per i viola: Addai sterza in area e batte De Gea
FirenzeViola.it
Amaro, amarissimo finale di partita per la Fiorentina. La squadra di Pioli incassa la rete del Como al 93' dopo una ripartenza lariana: Addai viene servito con un lancio ed entra in area, sterza su due uomini e batte De Gea sul primo palo. 2-1 per la squadra di Fabregas quando mancano pochi minuti di recupero.
Dagli inviatiPioli amareggiato: "Se non miglioriamo la gestione della palla saranno guai. Gud non al 100%"
4 Fiorentina-Como 1-2, le pagelle: De Gea e Mandragora non bastano, male Pongracic e Ranieri sui gol, Kean e Piccoli non pungono
FirenzeViolaFiorentina-Como 1-2, le pagelle: De Gea e Mandragora non bastano, male Pongracic e Ranieri sui gol, Kean e Piccoli non pungono
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
