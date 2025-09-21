Dagli inviati

Fiorentina-Como 1-2, doccia freddissima per i viola: Addai sterza in area e batte De Gea

Fiorentina-Como 1-2, doccia freddissima per i viola: Addai sterza in area e batte De GeaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:05Primo Piano
di Ludovico Mauro

Amaro, amarissimo finale di partita per la Fiorentina. La squadra di Pioli incassa la rete del Como al 93' dopo una ripartenza lariana: Addai viene servito con un lancio ed entra in area, sterza su due uomini e batte De Gea sul primo palo. 2-1 per la squadra di Fabregas quando mancano pochi minuti di recupero.