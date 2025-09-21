FirenzeViola

Fiorentina-Como 1-2, Kempf e Addai stendono i viola: seconda sconfitta consecutiva

di Samuele Fontanelli

Finisce 1-2 al Franchi la sfida tra Fiorentina e Como. Dopo un buon primo tempo in cui la formazione Pioli ha rischiato poco dalle parti di De Gea, nella ripresa i gigliati abbassano il baricentro soffrendo la maggiore pressione avversaria. I lariani prendono fiducia e, dopo un tiro di Sergi Roberto deviato in corner da De Gea, trovano il pareggio con Kempf.

Il centrale tedesco al 65' è bravo a mettere dentro di testa una punizione dalla sinistra battuta da Nico Paz. Nel finale poi la formazione di Fabregas trova anche il gol vittoria con Addai che entra in area dalla destra, supera Pongracic, e batte De Gea sul primo palo. Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina dopo il ko casalingo di settimana scorsa contro il Napoli.