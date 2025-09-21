Fiorentina-Como 1-1, Paz trova Kempf lasciato solo che di testa rimette tutto in parità

Dagli inviati

Fiorentina-Como 1-1, Paz trova Kempf lasciato solo che di testa rimette tutto in paritàFirenzeViola.it
di Ludovico Mauro

Doccia fredda per la Fiorentina al 65', quando una punizione ben disegnata da Nico Paz trova Kempf lasciato sguarnito da Ranieri e Gosens: il centrale del Como colpisce in solitaria e batte un incolpevole De Gea sul secondo palo. 1-1 a metà ripresa.