Fiorentina-Como 1-1, Paz trova Kempf lasciato solo che di testa rimette tutto in parità
Doccia fredda per la Fiorentina al 65', quando una punizione ben disegnata da Nico Paz trova Kempf lasciato sguarnito da Ranieri e Gosens: il centrale del Como colpisce in solitaria e batte un incolpevole De Gea sul secondo palo. 1-1 a metà ripresa.
Dagli inviatiPioli amareggiato: "Se non miglioriamo la gestione della palla saranno guai. Gud non al 100%"
4 Fiorentina-Como 1-2, le pagelle: De Gea e Mandragora non bastano, male Pongracic e Ranieri sui gol, Kean e Piccoli non pungono
FirenzeViolaFiorentina-Como 1-2, le pagelle: De Gea e Mandragora non bastano, male Pongracic e Ranieri sui gol, Kean e Piccoli non pungono
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
