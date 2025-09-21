Dagli inviati

Fiorentina-Como 1-0, tripudio d'applausi per Fazzini. Out anche Mandragora dopo una botta

Fiorentina-Como 1-0, tripudio d'applausi per Fazzini. Out anche Mandragora dopo una botta
di Ludovico Mauro

Procede con altri due cambi Stefano Pioli nel corso della ripresa. Scroscio d'applausi per Jacopo Fazzini, accolto benissimo al rientro in panchina al momento della sostituzione assieme a Rolando Mandragora, claudicante dopo una botta presa poco prima. Al loro posto un Nicolò Fagioli sostenuto dal pubblico e Simon Sohm.