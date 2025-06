L'osservatore Palma: "Fiorentina e Lazio su Atangana, ecco chi è"

L'osservatore Marco Palma è intervenuto a Tmw Radio durante "Maracanà" per spiegare alcuni giocatori al centro del mercato. Ecco la scheda di Valentin Atangana, classe 2005 del Reims, che sarebbe accostato a Fiorentina e Lazio.

Valentin Atangana (25-08-2005), centrocampista centrale/mezzala/playmaker francese dello Stade de Reims. Nato in Camerun, è un centrocampista versatile e di grande qualità tecnica, il francese si distingue per la sua ottima visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e di organizzare il gioco in maniera pulita e fluida. Cresciuto nelle giovanili dello Stade de Reims, ha scalato le giovanili fino ad arrivare velocemente in prima squadra. Personalità e maturità ne fanno un giovane dal futuro luminoso, da sempre presente in tutte le nazionali giovanili francesi, ex capitano dell’under 17 dei Blues. Piace molto a Lazio e Fiorentina.

Somiglianza: Kobbie Mainoo (Manchester United)

Valore di mercato: 12 milioni €