L.HENRIQUE, Accordo col giocatore, attesa la risposta del Botafogo

© foto di pietro.lazzerini

Luiz Henrique resta in cima ai piani della Fiorentina. I dirigenti viola stanno cercando in tutti i modi di limare le richieste del Botafogo, attualmente fermo a 30 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Firenzeviola.it, col giocatore l'accordo di massima è già stato raggiunto, il brasiliano ha dato la priorità alla Fiorentina anche rispetto alle proposte della Premier League e del Lione. Pradè e Goretti hanno proposto 20 milioni di euro e aspettano di conoscere la risposta che probabilmente sarà negativa. Per alzare eventualmente l'offerta servirebbe una cessione che porti milioni in dote ma i tempi sono stretti anche per le necessità di Palladino.

Alternativa Man

Ovviamente la Fiorentina non aspetterà per sempre e se entro il weekend non riuscirà a sbloccare la situazione col Botafogo, ha pronta l'alternativa che resta Dennis Man. I procuratori del rumeno sono già stati allertati e anche col classe '98 un accordo di massima per il contratto è già stato raggiunto. Servirà un'intesa con i ducali, ma a 15 si può chiudere.