Dagli inviati L'ex presidente viola Salica: "Ecco cosa dovrebbe fare un dirigente della Fiorentina"

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Gino Salica, ex presidente della Fiorentina, presente alla presentazione della 15esima edizione del Torneo Renato Ballerini, ha spiegato quali secondo lui dovrebbero essere le caratteristiche di un buon dirigente viola: "Un bravo dirigente deve assecondare le indicazioni della proprietà. Poi deve avere buonsenso e un po' di logica, perché hai a che fare con dei fuoriclasse, campioni e milionari. Non è facile gestire per un dirigente gestire venticinque persone che guadagnano così tanto.

Ma soprattutto va considerato il fatto che tu stai gestendo la cosa più cara di una città incredibile come Firenze, ovvero la Fiorentina. Devi sapere che tu dirigente passi, ma la Fiorentina resta. Se un dirigente si attiene a questi concetti farà bene".