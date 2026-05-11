Dagli inviati L'assessora allo Sport Perini: "Ci faremo trovare pronti per Euro2032"

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L'assessora allo Sport Letizia Perini, presente alla presentazione della 15esima edizione del Torneo Renato Ballerini, ha parlato della ristrutturazione dello stadio Franchi: "I lavori stanno andando bene, vanno avanti secondo il cronoprogramma, abbiamo visto tutti nell'ultima partita in casa le mega-colonne che sono state installate, ne abbiamo parlato oggi in Consiglio Comunale. Sulla candidatura del Franchi per Euro2032 dico che la scadenza di luglio ce l'abbiamo ben presente, ci arriveremo preparati e ci vorremo presentare come città. Naturalmente ci sarà da presentare una candidatura con una serie di documenti.

Con la Fiorentina gli incontri sono costanti e continui, quando ci saranno cose da dire la sindaca Sara Funaro le esporrà. Da sempre il lavoro che stiamo facendo è quello di portare avanti un rapporto con la Fiorentina, ricevere la manifestazione d'interesse del club che ci fa piacere".