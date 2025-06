L'Al Qadsiah fa sul serio per Moise Kean: il giocatore sta riflettendo

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola fa il punto sull’interesse dell’Al Qadsiah per Moise Kean, definito come concreto e reale. I dirigenti sauditi avrebbero chiesto informazioni ai procuratori dell’attaccante e si sono detti pronto a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro esercitabile dall’1 al 15 luglio prossimi. Il club saudita fa sul serio, tanto che potrebbe offrire al giocatore un ingaggio faraonico pur di convincerlo a sposare il proprio progetto. Dal suo punto di vista il classe 2000 non ha ancora deciso che cosa fare. Ha un ottimo rapporto con la Fiorentina ed è grato al club viola che gli ha dato la possibilità di rilanciarsi, dall'altra parte però gli si potrebbe prospettare l'off erta economicamente più vantaggiosa della sua carriera. Motivo per cui niente è ancora precluso. Siamo in una fase interlocutoria, ma l'Al-Qadsiah fa sul serio.

Le altre squadre su Kean

Le sirene che si sono accese sull'attaccante sono quelle del Manchester United, che segue Kean da tempo, ma anche quelle del Fenerbahce di Mourinho che dopo aver salutato Dzeko cerca un altro attaccante. Per i turchi però sarà difficile sborsare 52 milioni di euro.