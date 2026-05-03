L'agenda fitta di Paratici, il CorSport: "Il ds ha pronto un piano di rifondazione"

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Stanno per arrivare i giorni di Fabio Paratici. L’ex dirigente del Tottenham, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, è consapevole di aver sposato una causa difficile, non persa, quindi ha già organizzato con i suoi collaboratori uno scrupoloso piano di rifondazione sportiva e societaria che inizierà concretamente a stretto giro di posta. Dai rinnovi di De Gea, Dodo e Fortini, passando per lo spinoso caso Moise Kean, fino ad arrivare agli innumerevoli prestiti presenti in rosa (Harrison, Solomon e Rugani su tutti) e quelli di rientro al Viola Park a giugno.