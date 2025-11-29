FirenzeViola Kouame e la fine del calvario: prima convocazione dopo l'intervento di aprile

Christian Kouame torna tra i convocati della Fiorentina. Per la prima volta in questa stagione in viola e a distanza dalla rottura del crociato il 6 aprile scorso con la maglia dell'Empoli. Dopo una prima parte di stagione nella Fiorentina di Palladino, spesso da titolare sia in Conference che in campionato per una trentina circa di presenze e un solo gol contro il Pafos, a gennaio l'ivoriano passa infatti in prestito secco fino a giugno all'Empoli dove gioca otto partite (con un gol) in A e la soddisfazione delle due gare in Coppa Italia con cui gli azzurri di D'Aversa hanno raggiunto la semifinale con il Bologna (all'andata restò in panchina mentre al ritorno si era infortunato). Il 6 aprile come detto però nella gara con il Cagliari il giocatore si è infortunato ed è stato costretto ad operarsi, interrompendo così il percorso (finito poi con la retrocessione) dell'Empoli.

Tornato alla Fiorentina per le cure del caso, Kouame ha lavorato sodo per la riabilitazione al Viola Park e per tutta l'estate si è allenato ovviamente a parte. A metà settembre il primo passo avanti con il lavoro con il pallone e successivamente il ritorno in gruppo. Viste anche le difficoltà della Fiorentina nessuno ha affrettato il suo rientro, vista anche la presenza di tanti attaccanti in squadra, ma da oggi Vanoli vuole fargli riassaporare se non altro il clima partita e il ritiro con i compagni. Difficile vederlo in campo ma per l'ivoriano è il momento di buttare l'infortunio alle spalle e ripartire, per se stesso e per la squadra viola. Il giocatore non era certo nel progetto di questa Fiorentina (che, in scadenza nel 2027 con un alto stipendio, senza l'infortunio in estate lo avrebbe sicuramente ceduto per completare una rivoluzione rispetto al passato iniziata già la stagione precedente) ma così stando le cose tutto può tornare in ballo. Intanto bentornato Christian.