KOUAME, Campione d'Africa con la Costa d'Avorio

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Costa d'Avorio vince l'edizione 2024 della Coppa d'Africa. Davanti al suo pubblico, allo stadio Olympique Alassane Ouattara di Abidjan, la Costa d'Avorio si è laureata campione d'Africa per la terza volta nella sua storia battendo 2-1 in rimonta la Nigeria di Victor Osimhen.

Tra i protagonisti del cammino degli elefanti d'Africa anche Christian Kouame. L'attaccante della Fiorentina, nonostante non sia sceso in campo in questa finale, ha dato il suo contributo, in totale ha giocato 219 minuti tra le ultime due partite del girone, gli ottavi e i quarti di finale, per la vittoria del trofeo. In questa finale decisivi per la Costa d'Avorio, dopo la rete del vantaggio nigeriano di Troost-Ekong, l'ex Milan Kessie e l'attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller.