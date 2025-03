Kean si racconta: "Musica e calcio: saper fare due cose è un dono. Obiettivo finale di Conference"

La Fiorentina ha appena pubblicato tramite i suoi canali ufficiali un intervista con il calciatore Moise Kean per approfondire le sue passioni ovvero calcio e musica, queste le sue dichiarazioni : "Ho sempre sognato di fare il calciatore ma anche di fare musica, fin da piccolo giocavo a calcio e poi andavo a fare battaglie rap con i miei amici, saper fare due cose è un dono".

Quale è il significato del titolo del suo album?

"Chosen vuol dire prescelto, mi chiama così la mia famiglia, sono sempre stato visto in maniera differente dagli altri".

Si sente soddisfatto dei suoi risultati nella musica?

"Vedere i ragazzi giovani ascoltare la tua musica è una cosa bellissima perché vuol dire che oltre a piacergli hanno capito il messaggio che volevi trasmettere".

Cosa le ha dato Firenze?

" Molte persone non lo accettano il fatto di essere diversi ma io sono sempre positivo e concentrato, pronto a cogliere la giusta chance, appena sono arrivato a Firenze ho ricevuto grande affetto e calore da parte della città , questo mi ha aiutato tanto, anche il gruppo ha contribuito, mi hanno dato la forza per andare avanti. Sarà bello giocare una finale di Conference, spero di dare tanto alla Fiorentina visto quello che hanno dato a me, le emozioni che ti da lo stadio sono emozioni indescrivibili, bellissime".