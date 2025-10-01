FirenzeViola
Kean non in gruppo? Per lui programmato lavoro più duro in palestra
Moise Kean non si è allenato in gruppo nella rifinitura di questa mattina. Nessuna assenza o ritardo (per i quali la scorsa stagione aveva fatto un po' arrabbiare tecnico e club); per lui, ancora squalificato in Conference, come raccolto da FirenzeViola è stato programmato un lavoro specifico di forza, più duro del solito, approfittando appunto della settimana intera a sua disposizione. Anche perché poi, dopo la Roma, sicuramente dovrà andare in Nazionale e dunque non potrà fare il lavoro che lo staff della Fiorentina prevede per la squadra durante la sosta.
