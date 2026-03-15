Kean migliora ma la tibia fa ancora male. Gazzetta: "In bilico la presenza di domani"

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Occhi puntati sulle condizioni di Moise Kean, in questa domenica che precede Cremonese-Fiorentina. Il tema del giorno in casa viola è legato alle condizioni del centravanti, che anche ieri ha lavorato a parte proseguendo il suo percorso di recupero dal problema alla tibia che lo affligge e lo tiene ai box da tempo. Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, la zona interessata non è più gonfia, tuttavia il giocatore avverte ancora dolore. Oggi pomeriggio, quando la squadra di Vanoli svolgerà la rifinitura pre partita, farà un nuovo test e arriverà il verdetto sulla sua eventuale disponibilità per la trasferta di domani sera. Il primo step di oggi è la possibile convocazione, il secondo starà invece domani nella scelta di Vanoli, se utilizzarlo o meno e con quale minutaggio.

La Rosea approfondisce poi l'iter di recupero portato avanti da Kean al Viola Park in questi giorni, scrivendo che l'attaccante in questi giorni le ha provate tutte: da visite aggiuntive a terapie specifiche, passando per le doppie sedute di lavoro. Le condizioni sono migliorate ma il dolore continua a persistere, la volontà di club e staff tecnico è quella della massima cautela, a scanso di peggioramenti. Quindi continua il principio della valutazione giorno per giorno, accompagnata da speranza ma pure da cautela perché la partita con la Cremonese è fondamentale.