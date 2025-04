Kean, le parole agli amici e il 'piano Toni' della Fiorentina pronto per lui

vedi letture

In attesa di capire cosa porterà il finale di stagione della Fiorentina, il futuro di Moise Kean continua a tenere banco. "Colpa" della clausola da 52 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio prossimi che fa gola a tanti club, in Italia ma anche in Europa e soprattutto in Premier League. Come riporta TMW però, lo stesso giocatore avrebbe confidato ad amici e alcuni conoscenti interessati che ci dovrebbe pensare bene prima di lasciare questa Fiorentina. Anche perché, aspetto che forse qualcuno sottovaluta, tra un anno e poco più (estate 2026) si gioca il Mondiale: auspicando nel ritorno dell'Italia, a Kean servirebbe una destinazione 'sicura' e per definizione (e come sa bene lui per primo) nei top club tali garanzie non esistono.

Con un finale di stagione di alto livello, incanalare tutto verso una direzione positiva potrebbe essere più semplice di quanto non sembri oggi. Per un altro anno almeno al centro, a suon di gol, prima di pensare di andarsene, come fece Luca Toni vent'anni fa: da parte sua Commisso spera di non doverlo neppure convincere.