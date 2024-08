KEAN, L'attaccante dei viola convocato in Nazionale

L'arrivo a Firenze rappresenta per Moise Kean un'importante tappa per la propria carriera. A secco di reti lo scorso anno con la Juventus, con la Fiorentina ha già segnato due volte in quattro partite, entrambe le reti sono arrivate contro la Puskas Akademia.

Le buone prestazioni, come riporta La Nazione, devono aver convinto il tecnico della Nazionale Luciano Spalletti a convocare l'attaccante viola per i prossimi impegni degli azzurri in Nations League. Kean così torna in Nazionale dopo le convocazioni che erano arrivate sotto la guida di Roberto Mancini. Questo può essere un ulteriore crescita di autostima per il centravanti classe 2000.