Kean, insostituibile in viola e non solo: non può farne a meno neanche Spalletti

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino concentra la sua attenzione su Moise Kean. Il centravanti gigliato, diventato presto insostituibile e decisivo nella Fiorentina, sembra essere diventato indispensabile anche per Luciano Spalletti, soprattutto dopo il problema all'adduttore subito da Retegui. Dopo aver convinto tutti a Milano con una prestazione solida e di forza, seppur senza reti, la punta piemontese è pronta a prendersi sulle spalle l'attacco azzurro anche nella sfida di ritorno contro la Germania in programma domani sera a Dortmund. Nonostante non sia riuscito a segnare, Kean non ha fatto rimpiangere Retegui, potenziale titolare di questa Nazionale, dimostrando di essere ancora in crescita in una stagione in cui tra campionato e coppe ha già realizzato 20 gol con la maglia della Fiorentina. Una stagione che lo sta vedendo battere ogni suo record personale, non solo legato ai gol ma anche alle presenze in campo. Mai in carriera infatti era sceso in campo quanti quest'anno, già 2.177 minuti all’attivo in 26 presenze.

Se a livello di minutaggio è già sopra ogni suo precedente livello, a livello di presenze totali ne aveva fatte di più, 28, due anni fa con la maglia della Juventus. Insomma insostituibile in viola e adesso pure in Nazionale. La speranza adesso è che anche in azzurro riesca ad essere decisivo come quando indossa la maglia gigliata, che porti domani sera l'Italia alle semifinali di Nations League e poi soprattutto al mondiale americano in programma nel 2026.