Kean cerca il bis. Titolare col Bologna per ripetere la prestazione dell'anno scorso

Moise Kean è pronto a riprendersi il posto da titolare nell'attacco della Fiorentina e trascinare la squadra fuori dal momento buio attuale. Il centravanti ha stretto i denti una settimana fa con il Milan a San Siro, nonostante una caviglia dolorante, poi non ha preso neanche l’aereo in direzione Vienna per l’impegno con il Rapid perché la priorità era arrivare all’appuntamento di oggi con il Bologna al meglio della forma. Sta bene, è carico e deve fare più che altro una cosa: segnare perché essere fermo a uno non è lui, e oggi ci riproverà. La sua titolarità nella gara coi felsinei non è in discussione, scrive La Gazzetta dello Sport. Lo scorso anno proprio Kean è stato l’uomo decisivo per il 3-2 definitivo contro il Bologna.

Un successo prezioso che fra l’altro - coincidenza della sfida odierna - corrisponde pure all’ultima volta chela Fiorentina ha vinto al Franchi in campionato. In questa stagione sono arrivate soltanto sconfitte contro Napoli, Como e Roma. Vincere ora è l’urgenza e Kean è il primo “indiziato” per centrare l’obiettivo.