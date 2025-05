Kean, a Udine con Gilardino nel mirino. E uno score da top-player con le big

Se il campionato della Fiorentina è ancora in bilico tra una nuova qualificazione in Conference e un 2025-26 senza Europa, l’annata di Kean non avrà bisogno di alcun tipo di ratifica dall’ultima trasferta di Udine, se non la possibilità di rimpinguare uno score già di per sé brillante. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che mette in evidenza poi l'obiettivo rimasto all'attaccante viola.

Kean, con il sigillo da 3 punti contro il Bologna, ha raggiunto infatti quota 18 in campionato, mettendo una serie ipoteca sul suo ruolo da vice-capocannoniere della Serie A e su un percorso che lo ha visto autore di 24 gol in tutte le competizioni (27, se si considerano anche i 3 con la Nazionale). Le reti di Kean in serie A lo inseriscono nel gotha degli attaccanti gigliati dal ritorno nel massimo campionato della Fiorentina, dal momento che negli ultimi 20 anni solo in 3 occasioni un giocatore viola aveva concluso il campionato con più segnature: Toni nel 2005-06 con 31, Vlahovic nel 2020-21 con 21 e Gilardino con 19 nella serie A 2008-09.

Se i numeri del classe 2000 strizzano l’occhio ai grandi della storia recente della Fiorentina, altrettanto si può dire per la sua capacità realizzativa contro le squadre dal primo al nono posto: il 50% dei gol del nativo di Vercelli (9 su 18) sono arrivati contro le migliori del campionato — 2 con Atalanta, Inter e Roma e 1 con Juventus, Bologna e Milan — Numeri ben superiori rispetto a quelli di Retegui (6 sui 25), Lookman (7 su 15), Orsolini (5 su 14) e Thuram (3 su 14), gli altri giocatori nella top-5 della classifica marcatori.