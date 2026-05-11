Juventus-Fiorentina domenica alle 12.30: ecco gli orari del 37esimo turno di A

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Adesso è ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato il programma della 37^ giornata di campionato (la penultima, ndr), che dunque si svolgerà interamente domenica 17 in fasce orarie definite rispettando la contemporaneità delle partite in base agli obiettivi delle squadre. Alle 12.30 ecco le gare che vedono protagoniste le squadre ancora in corsa per una qualificazione europea, alle 20.45 spazio alle partite coinvolte nella volata salvezza. Al momento, è presente un asterisco accanto a Pisa-Napoli: vincendo questa sera contro il Bologna, gli azzurri staccherebbero il pass aritmetico per la prossima Champions e si toglierebbero dal gruppo di squadre che scenderanno in campo alle 12.30. Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00. Tra i lunch match di domenica, oltre a Roma-Lazio, gara che ha originato il caos e l'incertezza sul calendario, anche Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, con giallorossi, bianconeri, rossoneri e biancoblù in lizza per la Champions

Serie A, ecco le programmazione della 37^ giornata (la programmazione televisiva verrà comunicata successivamente)

17/05/2026 Domenica 12.30 Como – Parma

17/05/2026 Domenica 12.30 Genoa – Milan

17/05/2026 Domenica 12.30 Juventus – Fiorentina

17/05/2026 Domenica 12.30 Pisa – Napoli *

17/05/2026 Domenica 12.30 Roma – Lazio

17/05/2026 Domenica 15.00 Inter – Verona

17/05/2026 Domenica 18.00 Atalanta – Bologna

17/05/2026 Domenica 20.45 Cagliari – Torino

17/05/2026 Domenica 20.45 Sassuolo – Lecce

17/05/2026 Domenica 20.45 Udinese - Cremonese * Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00.