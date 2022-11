JOVIC, Possibile il suo impiego dal 1' col Camerun

Dopo la sconfitta contro il Brasile, la Serbia dovrà raccogliere i tre punti nella seconda partita del girone contro il Camerun se vuole sperare di accedere agli ottavi di finale del Mondiale. Per farlo, riporta MozzartSport, il ct Stojković starebbe pensando a un cambio di assetto offensivo, passando dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2. I favoriti per giocare in attacco sarebbero proprio Mitrovic e Vlahovic, ma viste le non ottime condizioni fisiche dei due, anche l’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic è in ballottaggio per una maglia dal primo minuto.