JOVIC, Che onore essere qui: adesso tante vittorie

Parola a Luka Jovic. Il nuovo attaccante della Fiorentina ha preso la parola ai canali ufficiali del club viola dopo aver firmato il suo contratto. Ecco le parole della punta serba: “Sono molto felice per questa mia nuova avventura: è un onore per me poter far parte di questa squadra. Spero che potremo condividere tante vittorie in futuro. Voglio mandare un caro saluto a tutti i tifosi viola. Forza Fiorentina!”