Italiano vorrebbe essere al Franchi. Polmonite quasi svanita, ma i medici consigliano riposo

vedi letture

Vincenzo Italiano vorrebbe tornare a Firenze da ex per Fiorentina-Bologna, ma ad ora è più probabile una sua assenza che una sua presenza per la partita di domani al Franchi. A fare il punto sullo stato di salute del tecnico rossoblu è il Corriere dello Sport, ribadendo che comunque non è da escludere del tutto il suo ritorno in panchina tra ventiquattro ore: anche perché con la prospettiva di tornare al Franchi, la seconda volta in questo 2025, l'allenatore le proverà tutte fino all'ultimo per esserci. Più verosimile però, rivederlo abile ed arruolato direttamente alla ripresa, lunedì a Casteldebole.

Il nativo di Karlsruhe nei giorni scorsi ha “guidato” i suoi dal Sant'Orsola, confrontandosi quotidianamente con lo staff per le scelte tecniche, mentre combatteva contro la polmonite che l'ha colpito in precedenza. Molto improbabile dunque che alle 18 in punto di domani, sulla panchina che è stata sua dal 2021 al 2024, Vincenzo Italiano faccia il suo maestoso ritorno sulla scena: un weekend di assoluto riposo in questi casi è la norma. I problemi portati dalla polmonite paiono al termine ma le ultime ore di guarigione dovrebbero essere necessarie a debellare la malattia.