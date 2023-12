ITALIANO (SKY), Nico? Penso si tratti di uno stiramento

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Ferencvaros-Fiorentina, commentando così la gara di stasera e il primo posto nel girone: “L’obiettivo è stato raggiunto. Abbiamo avuto la possibilità di giocare oggi con due risultati su tre e siamo stati bravi a reagire allo svantaggio. La partita ha rischiato di complicarsi. Abbiamo superato un girone non facile, siamo passati per primi, e avremo due partite in meno. Siamo contenti”.

Su Nico: "Nico ha pagato gli otto giorni a parte, nei quali non ha potuto spingere. Lo avevamo tutelato a Roma, si sentiva di poter tornare a giocare. Credo che si sia stirato. Spero che torni il prima possibile”.

Sul mercato e gli esterni: “Sottil si è ripreso, ha dato segnali importanti. Abbiamo 5 esterni, ora speriamo che Nico non debba stare fuori per troppo tempo. I ragazzi hanno il talento e la qualità, per cercare di fare più male rispetto a quanto stiano facendo. Abbiamo tante partite da qui a gennaio, vedremo come arriveremo ad inizio mercato”.

Sugli assenti: “Oggi non avevamo 5 giocatori che avevano iniziato a Roma: Biraghi , Duncan, Arthur, Bonaventura e Sottil. Sono assenze pesanti. La squadra ha giocato come doveva anche senza Nico. È chiaro che qualcuno non ha la sua capacità sotto porta, non ha la sua freddezza. Stiamo aspettando la loro reazione, la loro voglia di essere incisivi. Basta poco per perderli per tanto tempo, mi auguro che per Nico non si tratti di niente di grave. Arthur ha male all’adduttore, Jack ha preso una botta a Roma, stiamo parlando di tre giocatori importanti che ti costringono a cambiare formazione e a coinvolgerne anche altri giocatori. Speriamo di averli a disposizione per domenica”.

Quanto può essere fondamentale questo traguardo che avete raggiunto?

“È importantissimo, perché anche se poi anno scorso abbiamo disputato questo playoff, sono comunque due partite in più. Abbiamo tantissime partite, avremo più tempo per lavorare. Abbiamo fatto un altro step importante; imbattuti e primi nel girone”.