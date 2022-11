ITALIANO, Out Nico e Sottil. Sulla Samp...

In vista della partita contro la Sampdoria, ai microfoni del sito ufficiale del club, mister Vincenzo Italiano ha risposto ad alcune domande:

Quanto sarà importante continuare come nelle ultime gare?

"Questo sarà il nostro obiettivo. Dobbiamo ottimizzare in termine di punti tramite prestazioni come nelle ultime partite. Siamo tornati a fare gol e a stare molto dentro le partite".

Quanto le fa piacere vedere gli attaccanti andare in rete?

"Mi fa piacere nell'ultimo periodo sono tutti con il sorriso. Avevamo difficoltà a finalizzare ma quando arrivano tutte queste soddisfazioni si lavora meglio. Ora stiamo trovando la rete anche da palla inattiva".

Contro l'RFS la difesa è tornata a registrare un clean sheet...

"Avevamo subito qualche gol di troppo per disttenzioni e poca concentrazione. Nelle ultime gare ho visto i ragazzi più concentrati. Anche Terracciano ci sta dando una grande mano".

Cosa ne pensa della Conference?

"Ho sempre detto che ti toglie e ti da tanto. Affronti modi di giocare a calcio diversi, mentalità diversi. Tolte le prime due partite abbiamo trovato equilibrio".

Cosa la preoccupa della Sampdoria?

"La Samp arriva da un momento non facile, ma nelle ultime gare ha ottenuto risultati. Per me è una squadra con qualità per venire fuori da questo momento, e quindi ci aspetta una gara difficile. L'anno scorso andò male, quest'anno dobbiamo fare punti".

Come sta la squadra?

"Stiamo bene, teniamo bene il campo con un buon ritmo. Tani che non erano in condizione stanno recuperando. Non ci saranno Nico e Sottil, ma tornerà Amrabat. Ci faremo trovare pronti".

Chi vorrebbe evitare in Conference?

"Le ho viste e sono tutte squadre esperte. In Europa non ci sono partite facili, sarà un turno duro con avversarie da temere e studiare bene".