ITALIANO, Fiero di quanto visto. A Ikoné ho detto...

Nel post-partita di Inter-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha commentato così a DAZN il pari dei viola a San Siro: "Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni per andare in vantaggio. Avevo chiesto ai ragazzi di uscire a testa alta e così è stato. Ikone nel finale ci poteva fare un bel regalo, purtroppo i finali non ci girano a favore, ma sono contento per quanto fatto".

Lo spirito della squadra è rappresentato dalla partita di Torreira, in campo nonostante un dente in meno.

"Non avevo visto che aveva perso un dente ma sono contento per lui; è un combattente e dà l'anima sempre, è fondamentale per noi e ripeto, sono contento per lui visto che i numeri che ha ora sono importanti. Lucas sta mostrando un tempismo da goleador, altri faticano. Nel primo tempo alcuni, come Gonzalez e Saponara, potevano fare meglio sotto porta".

Cosa ha detto ad Ikoné nel post-partita?

"Da come ho visto l'azione non avevo la prospettiva e gli ho chiesto se poteva dribblare Handanovic, mi ha detto però che non aveva spazio. Deve essere più concreto perché in allenamento fa sempre gol, ma alla lunga credo che verranno fuori anche le qualità sotto porta. Sono convinto che sia anche frutto del caso il fatto che sbagliamo molto sotto porta".

Nel secondo tempo avete sofferto il ritmo alto.

"Sì, alla fine eravamo stanchi e poco lucidi. Però la voglia di far gol non ti fa ragionare. Per settanta minuti è stata però una grande Fiorentina ed il punto è più che meritato. Sono molto felice di quanto abbiamo fatto".

Stiamo ritrovando il vero Castrovilli?

"Sta crescendo, nelle ultime partite si sta ritagliando continuità. Penso comunque che possa fare di più perché ha qualità ed è sveglio. Adesso è al meglio fisicamente dopo qualche problema fisico e questo fa la differenza".