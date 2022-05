ITALIA, Sottil abbandona Coverciano. Ora Pierozzi

Riccardo Sottil, si apprende da comunicato FIGC, ha lasciato il ritiro azzurro di Coverciano. Con ogni probabilità, ancora guai fisici per lui. Al posto suo e degli altri andati via (tra i quali anche un nome accostato ai viola come Bellanova), come da nostre anticipazioni (leggi QUI) chiamato Edoardo Pierozzi:

"Primo giorno di lavoro e primo allenamento a Coverciano per i calciatori di interesse nazionale, che il Ct Mancini ha convocato e suddiviso in due gruppi di lavoro.

Sul campo 4 del Centro Tecnico Federale i primi 23 Azzurri hanno svolto questo pomeriggio una seduta, che replicheranno domani in mattinata. A cavallo dell’ora di pranzo, il primo gruppo farà quindi spazio agli altri convocati.

Bellanova, Lovato, Sottil e Udogie, che erano nel primo gruppo, hanno lasciato anticipatamente il raduno per fare ritorno al loro club di appartenenza. Al loro posto il Ct Mancini ha convocato Edoardo Pierozzi e Alessio Zerbin, che si aggregheranno stasera al primo gruppo azzurro, e Alessandro Buongiorno, che arriverà domani a Coverciano per far parte del secondo gruppo di lavoro".