Italia-Israele 3-0: super Retegui, esordio in Nazionale per Piccoli
L'Italia fa quattro su quattro (con 16 gol in totale) con Rino Gattuso: percorso netto nelle prime gare da Ct dell'ex Milan, che conquista tre punti anche contro Israele. Doppio Mateo Retegui, un gol per tempo per ipotecare quantomeno il playoff Mondiale di marzo, col tris che arriva a tempo scaduto. L'attaccante dell'Al-Qadisiya è il mattatore della serata di Udine: in pieno recupero nel primo tempo si conquista e trasforma un rigore con un gran destro incrociato che cancella l'errore dal dischetto contro l'Estonia, poi nella ripresa sradica un pallone a un difensore avversario sulla trequarti e si mette in proprio, con un destro telecomandato sotto l'incrocio.
Nel finale Gattuso concede la standing ovation a Retegui, che esce al 92', al suo posto Roberto Piccoli. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Dimarco scodella un cross al bacio per lo stacco di Gianluca Mancini per il definitivo 3-0. L'Italia finisce la serata col sorriso: a novembre gli ultimi due impegni, Moldavia (fuoricasa) e Norvegia (ormai in pratica irraggiungibile per la differenza reti, in casa a San Siro).
