FirenzeViola

Inter-Fiorentina 0-0: erroraccio di Comuzzo, De Gea salva tutto

Inter-Fiorentina 0-0: erroraccio di Comuzzo, De Gea salva tuttoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:17Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Al 25' prima grossa occasione del match a San Siro: in un disimpegno che sembra banale Pietro Comuzzo sbaglia tutto, servendo di fatto Bastoni, che riceve sulla trequarti a difesa aperta, punta l'area, supera Comuzzo e arriva davanti a De Gea, che chiude sul diagonale del difensore di casa coi piedi, prima che la difesa spazzi la minaccia. Sbavatura da matita blu per il classe 2005, ma la Fiorentina si salva. Ancora 0-0.