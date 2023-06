IND.FV, Lungo incontro Commisso-Comune stamani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

E' andata in scena questa mattina - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - una riunione fiume di oltre due ore tra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Un faccia a faccia per fare il punto della situazione sulla vicenda stadio (anche a proposito del recente ricorso al Tar sul restyling del Franchi da parte della Pier Luigi Nervi Project) in vista della ripartenza del patron viola verso l'America, prevista per lunedì. Nel corso delle prossime ore sono attese delle prese di posizione ufficiali da parte del club viola sulla vicenda.