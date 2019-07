IND. FV, L'incontro tra Commisso e Chiesa...

EX VIOLA UFFICIALE, G. FONTANA NUOVO ALLENATORE DEL FANO L’Alma Juventus Fano ha annunciato sul proprio sito la nomina di Gaetano Fontana, ex centrocampista della Fiorentina - tra le altre - come nuovo allenatore. L’ex tecnico della Casertana ha firmato un contratto annuale. L’Alma Juventus Fano ha annunciato sul proprio sito la nomina di Gaetano Fontana, ex centrocampista della Fiorentina - tra le altre - come nuovo allenatore. L’ex tecnico della Casertana ha firmato un contratto annuale. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi