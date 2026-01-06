In attesa di Paratici, CorSport: "3-4 giorni per definire la situazione"

Il Corriere dello Sport - Stadio in edicola fa chiarezza sull’arrivo, ancora posticipato, di Fabio Paratici a Firenze. Secondo quanto riporta il quotidiano, servirà ancora un po’ di pazienza per accoglierlo in città: 3-4 giorni per definire la situazione, e poi sarà a tutti gli effetti un dirigente viola. Non che il ritardo attuale complichi nulla - si legge -, Paratici è al lavoro dall’Inghilterra. Ha orchestrato l’operazione Manor Solomon e sta lavorando sugli altri fronti, assieme ai suoi collaboratori tra cui, ovviamente, Roberto Goretti.