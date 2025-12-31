In arrivo il primo colpo di mercato viola. Secondo Romano è fatta per Solomon del Villareal

La Fiorentina chiude il 2025 con un colpo di mercato sugli esterni offensivi. È questo quanto riportato sui propri profili social dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano che, con il suo classico "Here we go", ha annunciato la chiusura dell'operazione che porterà Manor Solomon a Firenze.

L'ala offensiva classe 1999 di nazionalità israeliana dovrebbe arrivare in viola con la formula del prestito dal Villarreal, che con le stesse modalità aveva lasciato partire a titolo temporaneo il giocatore in direzione Tottenham la scorsa estate e che proprio con gli Spurs avrebbe interrotto il prestito per permettergli di arrivare nel mercato invernale alla corte di Vanoli