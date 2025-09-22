Pioli vs Fabregas, è stata una sfida impari: le pagelle dei due tecnici

Uno, in teoria, era il maestro: più di 400 panchine in carriera, uno Scudetto e la stima dell'avversario, che lo aveva studiato, ammirato e gli aveva chiesto un incontro, anni fa; l'altro, per l'appunto l'allievo, si era dimostrato già ai tempi desideroso di imparare metodologie e idee. Ieri si è ribaltato tutto. Cesc Fabregas e il suo Como hanno a tratti dominato sulla Fiorentina di Stefano Pioli, mostrando idee e identità, concetti a oggi sconosciuti per i viola. Un dominio riportato in voti dalle pagelle dei quotidiani. Per la Gazzetta dello Sport Pioli è da 4, mentre Fabregas da 7, con cambi decisivi. Anche il Corriere dello Sport dà 4 al tecnico della Fiorentina: " Due punti in quattro partite di campionato e non è tanto (solo) questo, quanto la pochezza di idee e di gioco, nonché la confusione tattica di una squadra che sembra abbia iniziato ieri ad allenarsi", mentre Fabregas (7), viene promosso: "A volte dà così tante informazioni tecniche e tattiche da rischiare di mandare in crisi i suoi, tipo nei primi 30 minuti, ma una volta aggiustate distanze e posizioni, il Como diventa un’orchestra". Questi i voti dei quotidiani e dei siti specializzati.

Stefano Pioli, le pagelle -

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5

FirenzeViola.it: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5

Cesc Fabregas, le pagelle -

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7