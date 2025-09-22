Oggi i primi esami per Lamptey: il punto sull'infortunio del ghanese

Si saprà solo oggi qualcosa di più sull'infortunio occorso ieri a Tariq Lamptey: per il ghanese il debutto da titolare in maglia viola è durato soltanto 20'. Uscito sull'1-0 Fiorentina nella sfida di ieri al Franchi contro il Como (poi vinta dagli ospiti per 2-1) per un problema accusato alla gamba sinistra a seguito di uno stacco aereo, l'ex Brighton è stato controllato subito dal dottor Pengue, con Stefano Pioli che a fine gara ha detto a Dazn: “Non saprei dirvi cosa ha fatto, ma non dovrebbe essere qualcosa di grave. Il dottore ha detto che ha risposto bene alle manovre effettuate, staremo a vedere”.

Le prime indicazioni sembrano quindi scongiurare uno stop lungo, anche se solo oggi, con esami più approfonditi, capiremo qualcosa di più concreto. Ricordiamo che Lamptey nella sua carriera in Inghilterra è stato condizionato da tre problemi al ginocchio che gli hanno fatto saltare 90 gare ufficiali dal 2020 a oggi.