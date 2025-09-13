Il Napoli è troppo più forte della Fiorentina: al 45' è 2-0 azzurro
Tutto facile per il Napoli nel primo tempo della partita contro la Fiorentina. La squadra di Antonio Conte chiude la prima frazione sul punteggio di 2-0, sfruttando al meglio le dormite difensive dei viola che soprattutto nei primi minuti capiscono poco dei movimenti offensivi dei partenopei. Il primo a dormire è Comuzzo che dopo un doppio salvataggio di De Gea e Gosens stende Anguissa, lasciando così a De Bruyne la possibilità di portare in vantaggio i suoi da calcio di rigore.
Poi al 14' Pongracic si perde Hojlund alle spalle e il danese bagna l'esordio in maglia azzurra con un bel gol di destro. Dopo il doppio colpo la Fiorentina si sveglia e anche se De Gea deve salvare su De Bruyne, i viola creano almeno un paio di occasioni molto pericolose senza però trovare la via del gol. I primi quarantacinque minuti vedono il Napoli in vantaggio 2-0 sulla Fiorentina al Franchi.
