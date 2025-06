Il Genoa respinge tutte le offerte della Fiorentina per Gudmundsson. Si tratta

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla della situazione Albert Gudmundsson a pochi giorni dal momento decisivo per il riscatto. Come sottolinea il quotidiano infatti, il 18 giugno è il limite massimo per discutere e risolvere i prestiti con opzione di riscatto, ma tra rossoblu e viola si arriverà prima di quel giorno alla definizione della trattativa. Con Palladino l'islandese quasi sicuramente non sarebbe rimasto, ma il posto vacante lasciato dal tecnico campano apre a nuove possibilità. Il giocatore intanto dalla Nazionale manda un messaggio chiaro: "Io mi vedo ancora in viola ma non dipende da me". Segno che a Firenze alla fine ci si vede bene e che l’affetto dei tifosi ha fatto centro in un freddo e distaccato come lui.

Però, il discorso economico viene sopra a tutto ed è quello che adesso, in sede di previsione facilmente smentibile, lo porta via dal Viola Park. Il Genoa aspetta e spera di poter rivendere il giocatore a una cifra anche superiore, per questo scrive il quotidiano che in Liguria sono rimasti freddini di fronte alle varie proposte viola, che vanno dal prestito oneroso-bis, formula che considera la vicenda giudiziaria in patria sempre sospesa intorno a Gudmundsson, al riscatto per una cifra di alcuni milioni inferiore ai diciassette stabiliti l’agosto scorso, passando per l’inserimento di un paio di calciatori (Amatucci e Bianco di rientro a Firenze rispettivamente da Salerno e Monza) come parziale contropartita tecnica.