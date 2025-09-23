Contestazione e crisi, la Repubblica-Firenze: "La Fiorentina a caccia della sua vera identità"

Anche secondo la Repubblica-Firenze il derby con il Pisa di domenica diventa uno snodo cruciale per trasformare la delusione di inizio campionato in un’inversione di tendenza e non acuire ulteriormente una crisi di gioco, risultati ma soprattutto di rapporto con la piazza. I fischi della curva a fine partita rappresentano al meglio un ambiente, Firenze inteso come piazza, in ebollizione che già alla seconda partita casalinga ha tolto alibi alla squadra e alla società chiedendo un cambio di passo nell’atteggiamento.

La sveglia a suon di cori è partita subito, verso i giocatori e il ds, il minimo comune denominatore in società rispetto allo scorso anno dopo l’addio di Palladino. Per adesso invece è esente da critiche e cori ad personam Stefano Pioli. La Fiorentina di domenica, buona nel primo tempo e troppo fragile per essere vera nel secondo, è una squadra in cerca di sé stessa e della propria identità. In quattro partite ha cambiato quattro sistemi di gioco, 3-4-2-1, 3-4-1-2, 3-5-2 e 4-4-2, senza mai trovare una quadra giusta.