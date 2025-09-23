L'attacco viola è un punto interrogativo. Corriere dello Sport: "Le 5 stelle non brillano"

Il più grosso punto interrogativo sulla Fiorentina riguarda l’attacco, si legge sul Corriere dello Sport. Un reparto da quattro interpreti (più uno, Fazzini, utilizzato come vice Gudmundsson nel corso dell’estate) di assoluto livello: qualcuno aveva sussurrato sottovoce che fosse addirittura da Champions, per quantità e qualità delle scelte a disposizione. Un attacco che, al 23 settembre, è però fermo a zero reti. Lo zero alla voce reti degli attaccanti è un dato che ne nasconde altri, più inquietanti. C’è innanzitutto quello dei tiri in porta a partita, una media di 2,3. Stefano Pioli ha insistito molto su un concetto banale ma evidente: i problemi dell’attacco non sono solo quelli degli attaccanti, è tutto concatenato, se le punte non segnano la colpa è anche degli altri reparti.

Però alla base di tutto non c’è soltanto una difficoltà nel creare palle-gol (due big chance create a partita, in media con squadre che veleggiano a metà classifica); il diciassettesimo posto dei viola è frutto soprattutto della precisione sotto porta. La combinazione di due statistiche preoccupa: la Fiorentina è quarta per xG per tiro, ma è ultima per xGoT (xG dei tiri in porta fatti). Questo significa che la squadra di Pioli conclude da buona posizione, ma non prende mai la porta. È il paradosso dell’attacco (e del mercato) viola: un reparto che potenzialmente vale 118 milioni di euro, che ancora fatica a trovare un senso e una forma propria, come il resto della Fiorentina.